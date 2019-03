In Algerien kam es auch gestern zu Massenprotesten gegen eine fünfte Amtszeit des amtierenden Staatschefs Abdelaziz Bouteflika. In der Hauptstadt Algier wurden seit den Morgenstunden Sicherheitskräfte im Stadtzentrum und rund um den Regierungssitz postiert. Auch vor dem Verfassungsrat wurde ein massives Polizeiaufgebot zusammengezogen. Dort war gestern der letzte Tag für die Kandidaten, um ihre Unterlagen zur Präsidentenwahl am 18. April persönlich einzureichen. Zahlreiche Demonstranten fanden sich seit dem Vormittag vor dem Gebäude ein.

Am Nachmittag kam wegen der Demonstrationen im Algierer Zentrum der Verkehr zum Erliegen. Auch die großen Zufahrtsstraßen aus den anderen Vierteln der Metropole sowie die Autobahn zwischen dem Flughafen und der Innenstadt waren von Demonstranten und Sicherheitskräften blockiert. Die Metro stellte ihren Betrieb ein.

Unterdessen gab es aus dem Lager des Präsidenten trotz tagelanger Proteste keine offizie...