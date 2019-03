Viel Grün und wenig Umweltbelastung gibt es meist eher in wohlhabenden Gegenden wie hier in Grunewald. Foto: imago

»Umweltpolitik ist nicht nur für die Menschen da, die keine Sorgen mehr haben, sondern auch für Menschen, die noch viele andere Probleme haben«, sagt Michael Thielke, Abteilungsleiter in der Senatsumweltverwaltung, bei der Vorstellung des Berichtes zur Umweltgerechtigkeit in den Berliner Stadtquartieren. Erstmals werden mit dem Werk alle 447 Berliner Kieze, in der Verwaltungssprache »Lebensweltlich orientierte Räume« genannt, auf die Umweltbelastungen, denen die dort lebenden Menschen ausgesetzt sind, untersucht. »Es ist neu und einzigartig, dass Berlin als erster Metropolenraum nun über einen kleinräumlichen Datensatz verfügt«, erklärt Umwelt-Staatssekretär Stefan Tidow (Grüne) stolz.

Wie viel Lärm müssen die Bewohner in den Kiezen ertragen, wie stark ist die Luft belastet, wie sehr heizt sich die Gegend im Sommer auf, wie viel Grün gibt es pro Einwohner und wie sieht die soziale Lage der Bewohnerschaft aus? Das sind die fünf Hauptindi...