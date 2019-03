Roger Federer gewann seinen 100. Titel auf der ATP-Tour. Der 37-jährige Schweizer setzte sich im Finale von Dubai gegen den 17 Jahre jüngeren Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 6:4 durch und erreichte damit den nächsten Meilenstein seiner Karriere. Mehr Tennistitel hat bei den Männern nur der US-Amerikaner Jimmy Connors geholt, der 109-mal triumphierte. Federer hatte am 4. Februar 2001 in Mailand seinen ersten Turniersieg erkämpft. Unter seinen 100 Erfolgen sind auch 20 Grand-Slam-Titel. nd/Agenturen

Katharina Bauer tritt bei den Halleneuropameisterschaften der Leichtathleten mit einem Defibrillator an

Nach dem 0:4 gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf herrscht Chaos am Berger Feld

Fünf Meistertitel, eine Europapokal-Endspielteilnahme - knapp drei Jahrzehnte nach dem Ende der DDR begegnen sich fünf Oberligisten von einst in der 3. Liga

