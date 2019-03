Kugelstoßer David Storl belegte bei den Hallen-EM in Glasgow mit 21,54 Metern »nur« Platz zwei hinter Polens Freiluft-Europameister Michal Haratyk (21,65). Aber für den zweimaligen Weltmeister aus Leipzig ist das der nächste Schritt auf dem Weg zurück in die absolute Weltspitze. Das Potenzial sei »groß«, sagte er und verwies auf seine nächsten Ziele: WM Ende September in Doha und Olympische Spiele 2020 in Tokio, wo er wieder Medaillenränge anpeilt. Auch Christina Schwanitz (LV Erzgebirge) holte Silber. Mit 19,11 Metern fehlten ihr zwei Zentimeter an Gold.