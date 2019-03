Berlin. Die Anwerbung ausländischer Pflegefachkräfte läuft einem Zeitungsbericht zufolge nur schleppend. Wie die »Welt am Sonntag« unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit berichtet, arbeiten bislang 62 500 Pflegefachkräfte aus dem Ausland in Deutschland. Das seien lediglich etwas mehr als sechs Prozent aller Pflegefachkräfte. Zusätzlich zu den Fachkräften arbeiteten in den Einrichtungen auch Hilfskräfte und derzeit rund 12 000 Auszubildende aus anderen Ländern. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte der Zeitung, Pflegefachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, sei angesichts der Fachkräftelücke in Zukunft unverzichtbar, um dem steigenden Bedarf zu begegnen. Nach Auskunft der Bundesregierung fehlten bereits im April 2018 bundesweit rund 35 000 Alten- und Krankenpfleger sowie Hilfskräfte. epd/nd