Kabul. Nach dem Überfall von Taliban auf eine große Militärbasis in Südafghanistan ist die Zahl der getöteten Sicherheitskräfte auf 23 gestiegen. Dies teilte das afghanische Verteidigungsministerium am Freitagabend mit. 20 Angreifer, darunter acht Selbstmordattentäter, seien ebenso tot. Am Freitagmorgen hatten Taliban-Kämpfer das Hauptquartier des 215. Korps der afghanischen Armee in der Provinz Helmand überfallen. Dort sind neben afghanischen Truppen auch US-Soldaten stationiert. dpa/nd