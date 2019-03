Der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser kritisierte das »potenzielle Sicherheitsrisiko«. Bei der Speicherung der Daten auf Servern von Amazon bleibe im Unklaren, ob die US-Sicherheitsbehörden auf diese zugreifen können, sagte Strasser. Die Bundesregierung sei daher gefordert, die volle Kontrolle über solch sensible Daten sicherzustellen. AFP/nd

Berlin. Die Bundespolizei speichert Einsatzaufnahmen von Körperkameras, sogenannten Bodycams, auf Servern des Internetriesen Amazon. Der US-Anbieter sei gegenwärtig der einzige, der in Deutschland eine entsprechende vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifizierte Cloudlösung zur Verfügung stelle, zitierte die »Neue Osnabrücker Zeitung« das Bundespolizeipräsidium.

