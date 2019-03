Berlin. Durch die wachsende Verbreitung von Streaming-Plattformen werden laut Berechnungen des Energieversorgers E.on weltweit inzwischen rund 200 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht. Dies entspreche etwa dem Stromverbrauch sämtliche Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammengenommen. Dabei sorgen laut E.on besonders die Server in den Rechenzentren, auf denen die Inhalte von Netflix, Amazon & Co. gespeichert sind, für den hohen Verbrauch. In den kommenden Jahren dürfte diese Menge laut E.on weiter steigen, weil Filme und Serien in immer höherer Auflösung angeboten werden, die Zahl der verfügbaren Videos auf Plattformen wie Youtube wächst und immer mehr Anbieter neue Streaming-Dienste eröffnen. Nutzer könnten laut dem Energieversorger die Strommenge deutlich verringern, wenn sie Filme auf Smartphone oder Tablet streamen statt auf dem TV-Gerät, wo der Verbrauch etwa zehn Mal so hoch ist. AFP/nd