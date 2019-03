Washington. Ein neuer tödlicher Unfall, bei dem ein Tesla unter einen Lastwagen-Anhänger fuhr, ruft Unfallermittler der US-Behörde NTSB auf den Plan. Ein Team aus drei Experten wird an den Unglücksort in Delray Beach in Florida entsandt, wie die NTSB am Freitag bei Twitter mitteilte. Der Unfallhergang erinnert nach ersten Berichten stark an einen Crash von Mai 2016, bei dem ein vom Assistenzsystem »Autopilot« gesteuerter Tesla unter einen Lastwagenanhänger raste, der die Straße querte. Zugleich bemängelte die Behörde damals, die Technik des Elektroautounternehmens habe es zugelassen, dass der Fahrer nicht auf den Verkehr geachtet habe. AFP/nd