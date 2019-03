Montréal. Die kanadische Justiz hat ein historisches Urteil aus dem Jahr 2015 gegen drei internationale Tabakkonzerne bestätigt. Das Berufungsgericht in der Provinz Québec erklärte die gegen l Tobacco Canada, Rothmans Benson & Hedges und JTI-MacDonald verhängte Milliardenstrafe in Höhe von 15,5 Milliarden kanadische Dollar (10,25 Milliarden Euro) für rechtens. Die drei Zigarettenhersteller können das Urteil noch vor dem Obersten Gerichtshof anfechten. Die Unternehmen wurden für schuldig befunden, ihre Kunden nicht ausreichend vor den Gefahren gewarnt zu haben. Zwei Sammelklagen hatten sich 1998 rund eine Million Raucher oder ehemalige Raucher angeschlossen. Die Kläger machten die Tabakhersteller für ihre Nikotinsucht sowie für Krebserkrankungen verantwortlich. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!