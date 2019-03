Ökopartei will im Freistaat erstmals mitregieren / Überlegungen für Rot-Rot-Grün spielen keine Rolle

Chemnitz. Die sächsischen Grünen gehen mit Umfragewerten von aktuell neun Prozent selbstbewusst in den Wahlkampf und wollen künftig im Land mitregieren. Auf einem Parteitag in Chemnitz beschlossen die Delegierten das Wahlprogramm zur Landtagswahl im September. Katja Meier, designierte Spitzenkandidatin ihrer Partei, sprach davon, dass den Grünen eine Schlüsselrolle für eine beabsichtigte Wende im Freistaat zukomme. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, kritisierte die »Selbstherrlichkeit der CDU«, die das Land bisher wie einen Erbhof geführt habe. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!