Eine Familie aus der Stadt Al-Baghus kommt zu einer vorgeschobenen Basis der syrischen demokratischen Kräfte (SDF). Rund 240 Kämpfer der so genannten Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) haben sich am 13. Februar diesen Jahres der SDF ergeben, da die Offensive gegen die Gruppe in ihrer letzten Tasche in Ostsyrien fortgesetzt wurde, während 500 Zivilisten, meist Frauen und Kinder, ebenfalls das Gebiet verließen.

Foto: dpa/Rojava Information Centre