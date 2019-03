Berlin. Nach dem Produktionsstopp des A380 sind womöglich rund 600 Millionen an Steuergeldern in Gefahr. Der Flugzeugbauer Airbus habe 2002 für seinen Riesenjet ein Darlehen von rund 942 Millionen Euro vom Bund bekommen, »das bisher zu rund einem Drittel zurückgezahlt wurde«, zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag aus einer Antwort der Bundesregierung. Die Rückzahlung des Kredits ist demnach an die Zahl der A380-Auslieferungen gekoppelt. Da der Hersteller bis 2021 nur noch 17 Maschinen bauen und ausliefern will, stelle sich die Frage nach der Rückzahlung des Restbetrags. Laut dem Wirtschaftsministerium prüft die Bundesregierung mögliche Rückforderungen. AFP/nd