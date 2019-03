Es ist ein brisanter Fund, den der arabischsprachige Kanal des katarischen Nachrichtensenders Al Jazeera am Sonntagabend präsentierte. »Wo ist die Leiche?« hieß der knapp einstündige Dokumentarfilm, in dem nun endlich die Lösung eines gruseligen Rätsels gefunden sein soll: Jamal Khashoggis Leiche wurde verbrannt - im eigens dafür gebauten Ofen des saudischen Konsuls, im Garten seiner Privatresidenz. Dieser ließ den Ofen persönlich in Auftrag geben; im April vergangenen Jahres, nur knapp fünf Monate vor dem Mord an Khashoggi.

Ein an dem Bau des Ofens beteiligter Arbeiter sagte gegenüber Al Jazeera, dass er sich schon im Vorhinein über die Anforderungen des Konsuls gewundert habe. Er soll seine Verwunderung auch dem Konsul mitgeteilt haben: »Das ist kein normaler Grill, sondern ein richtig starker Schmelzofen!« Der Konsul antwortete dem Mann, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben möch...