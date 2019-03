Im Kölner Zug schredderte sich Kanzlerin Angela Merkel wie ein Bild des Künstlers Banksy selbst. Der SPD-Dampfer zerschellte am Eisberg »Groko«. Das Festkomitee Kölner Karneval entschied am Morgen, dass alle großen Motivwagen mitfahren sollten. Man verzichtete auf tragbare Großfiguren, Schilder, Pferde und Kutschen.

Foto: Am Vormittag wurden in Nordrhein-Westfalen schwere Sturmböen gemessen. Die mit 97 km/h stärkste Böe registrierte der Deutsche Wetterdienst in Bad Lippspringe (Westfalen): Sie entspricht Windstärke 10 (»schwerer Sturm«). Trotz allem ließen sich die Jecken die Stimmung nicht vermiesen. »Köln feiert bei jedem Wetter«, sagte Fernsehmoderator Kai Pflaume, der erstmals im Kölner Rosenmontagszug mitfuhr - ebenso wie Astronaut Alexander Gerst. Der 42-Jährige sah Gemeinsamkeiten zwischen der Raumfahrt und dem Karneval: Beides sei »ein Stück Kultur der Menschheit«. dpa/nd Foto: dpa/Federico Gambarini