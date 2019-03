Als Reaktion auf den Dokumentarfilm »Leaving Neverland«, der den Verdacht des Kindesmissbrauchs durch den US-amerikanischen Künstler Michael Jackson neu aufrollt, hat der britische Hörfunksender BBC Radio 2 angekündigt, sämtliche Songs des verstorbenen »King of Pop« aus dem Programm zu nehmen. »Wir betrachten jedes Musikstück anhand seiner Verdienste. Die Entscheidung, was gespielt wird, fällt immer auch mit Blick auf Publikum und Kontext«, hieß es in einer Stellungnahme der BBC.

Zehn Jahre nach Jacksons Tod rückt die Dokumentation »Leaving Neverland« den einst berühmtesten Popstar der Welt wieder in die Schlagzeilen. Neue Beweise zu den alten Missbrauchsvorwürfen gegen Jackson liefert der Film von Regisseur Dan Reed nicht. Aber seit er Ende Januar beim Sundance Film Festival Premiere feierte, ist der Streit über das Vermächtnis des Stars neu entbrannt. Am Sonntag und Montag zeigte HBO die Doku. Der Bezahlsender gräbt damit im US-amerik...