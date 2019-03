Potsdam. Am Potsdamer Bahnhof Griebnitzsee ist eine S-Bahn am Montagmittag gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Der Baum war ersten Erkenntnissen zufolge während eines Sturms auf das Gleisbett gestürzt, wie die Regionalleitstelle Nordwest der Feuerwehr mitteilte. Es gab keine Verletzten. Der Zugverkehr musste zwischen den Stationen Griebnitzsee und Wannsee unterbrochen werden. dpa/nd

