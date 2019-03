Potsdam. Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst der Länder ist nach Angaben von Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (LINKE) der bisher teuerste in der Landesgeschichte. »Der gesamte Tarifabschluss hat ein Volumen von rund 360 Millionen Euro«, sagte Görke am Montag in Potsdam mit Blick auf den Doppelhaushalt 2019/2020. Neben acht Prozent mehr Gehalt, das die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in diesem und den beiden kommenden Jahren bekommen, erhalten aktive und pensionierte Beamte sowie Richter in Brandenburg in den Jahren 2019 und 2020 zusätzlich höhere Bezüge um je 0,5 Prozentpunkte. dpa/nd