Polizisten haben in Lichtenberg einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge den 22-jährigen Mann mit einem Kanister in der Hand in einem Bereich beobachtet, in dem kurz darauf ein Auto brannte. Nach dem Vorfall am Sonntagmittag in der Herzbergstraße waren dort auch Müllbehälter in Flammen aufgegangen. Ein weiterer Mann, der ebenfalls auf die Vorgänge aufmerksam geworden war, hatte den 22-Jährigen überwältigt und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Mann fest. Das Auto brannte vollständig aus. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. dpa/nd