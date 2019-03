Zwischen 28,8 und 36 Milliarden Euro, so hoch fällt die amtliche Kostenschätzung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zum Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen« aus, vermeldete der Checkpoint-Newsletter des »Tagesspiegels« am Montag. Dazu kämen noch Neben-, Bewirtschaftungs- und Finanzierungskosten von einmalig drei Milliarden Euro sowie jährlichen Ausgaben in dreistelliger Millionenhöhe, so der Newsletter.

Das Team des Volksentscheids kam auf mögliche Kosten zwischen 7,3 und 13 Milliarden Euro für die Entschädigung der Enteignung von ...