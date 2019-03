München. Flüchtlingen in Bayern wird ab sofort der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert. Die Staatsregierung setzt damit eine entsprechende Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um. »Wir haben uns in der Asylpolitik eine Balance von Humanität und Ordnung zur Richtschnur gemacht. CSU und Freie Wähler haben dafür vereinbart, die sogenannte ›3+2 Regel‹ noch offensiver anzuwenden«, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag. Die Koalition reagiert damit auch auf Kritik aus der Wirtschaft: Viele Unternehmen hatten die hohen Hürden für Flüchtlinge auf dem W...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.