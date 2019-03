Trotz eines CDU-Vorschlags ringt die Koalition in Sachsen-Anhalt weiter um Höhe der Kostenbeteiligung für Bürger bei Baumaßnahmen

SPD-Sozialminister will im Mai einen Gesetzentwurf vorlegen

SPD und Union gehen bei Gesprächen über Regierung in Detailarbeit

Berlin. Der Vorschlag von Justizministerin Katarina Barley (SPD) das Wahlalter herabzusetzen, stößt beim Koalitionspartner auf Widerspruch. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg, sagte der »Neuen Osnabrücker Zeitung«, es wäre »inkonsequent«, 16-Jährigen das Wahlrecht zuzugestehen, ihnen aber alle weiteren Rechte und Pflichten vorzuenthalten. Der CDU-Politiker warf der SPD »ein durchsichtiges Anbiederungsmanöver« an wöchentlich für den Klimaschutz demonstrierenden Schüler vor. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verteidigte hingegen Barleys Überlegungen. Politik müsse die Interessen junger Menschen im Blick haben, sagte er der Zeitung. dpa/nd

EU-Türkei-Deal sorgt für Zufriedenheit der EU und unhaltbare Zustände in Griechenland

Berlin will Freiwilligen von Terrormilizen Staatsbürgerschaft aberkennen / Linkspartei: Vorschlag nicht durchdacht

Ex-Geheimdienstchef Hans-Georg Maaßen will rechten Flügel der Union stärken und rechnet mit Angela Merkel ab

