Dort, wo teils rasantes Tempo, große Menschenmengen und glatte Untergründe aufeinandertreffen, besteht ein hohes Unfallrisiko. Allein in der vorigen Saison verletzten sich mehr als 40 000 deutsche Skifahrer.

Reicht die gesetzliche Krankenversicherung aus?

Grundsätzlich sichert die gesetzliche Krankenversicherung ihre Mitglieder auch im Skiurlaub ab. Sie greift bei allen Aufenthalten in Mitgliedstaaten der EU, der Schweiz sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island. Reißt sich also der rasante Wintersportler bei der Abfahrt das Kreuzband, ist die sofortige Behandlung beim Arzt abgedeckt.

Aber Vorsicht: Der Versiche...