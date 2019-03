Berlin. Der frühere Bundesaußenminister Klaus Kinkel (FDP) ist tot. FDP-Chef Christian Lindner würdigte Kinkel am Dienstag als »aufrechten und bescheidenen Mann mit Charakter«. Kinkel wurde 82 Jahre alt - er war von 1992 bis 1998 Bundesaußenminister und zwischen 1993 und 1995 FDP-Vorsitzender. AFP/nd

Rechtsradikale wollten am 8. März gegen die Annalena Schmidt protestieren / Poggenburg hatte sich angekündigt

