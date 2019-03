Erfurt. Thüringen hat im vergangenen Jahr fast 700 Millionen Euro weniger ausgegeben als eigentlich geplant. Das geht aus dem Jahresabschluss der Landeskasse hervor, den Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt vorlegte. Die niedrigeren Ausgaben unter anderem für die Gebietsreform, für Personal sowie für Zinsen sorgten vor allem dafür, dass das Land 2018 trotz geringerer Einnahmen aus Brüssel mit einem Überschuss von fast 416 Millionen Euro abschließen konnte. Das in der Kasse verbliebene Geld will die rot-rot-grüne Landesregierung für den Schuldenabbau nutzen sowie für wirtschaftlich schlechtere Zeiten auf die hohe Kante legen. dpa/nd