Damaskus . Im Osten Syriens sind in den vergangenen Wochen 90 Menschen auf der Flucht vor Kämpfen gestorben, die meisten von ihnen Kinder. Zwei von drei Opfern seien Kinder unter fünf Jahren gewesen, teilte das UN-Nothilfebüro Ocha am Dienstag über Twitter mit. Als Todesursache gab die Hilfsorganisation unter anderem Unterkühlung und Mangelversorgung mit Wasser und Nahrung an. Die Menschen seien auf der Flucht oder kurz nach der Ankunft in einem Lager gestorben.

Truppen unter kurdischer Führung gehen im Osten Syriens seit Wochen gegen die letzte Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat vor. Mittlerweile seien rund 55 000 Menschen in das Lager Al-Hul geflohen. dpa/nd