Algier. In Algerien dauern die Studentenproteste gegen die neuerliche Kandidatur von Präsident Abdelaziz Bouteflika an. In Algier versammelten sich am Dienstag erneut Tausende Studenten der verschiedenen Hauptstadtuniversitäten und forderten den Rückzug des 82-jährigen Präsidenten. Die Demonstranten riefen Parolen wie »He, Bouteflika, es wird kein fünftes Mandat geben«. Die Polizei schritt nicht ein. Bouteflika wolle »ein Extrajahr« als Präsident, sagte der 21-jährige Student Abderahman. »Wir wollen, dass er nicht einmal eine Extrasekunde bleibt. AFP/nd