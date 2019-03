Was soll das sein

Die Aktivisten vom «Zentrum für Politische Schönheit», Cesy Leonard, Stefan Pelzer und Philipp Ruch, äußern sich bei einer Pressekonferenz zur Aktion «Wir haben etwas zur Aufklärung von Chemnitz beizutragen». Das ZPS hat nach eigenen Angaben 3 Millionen Bilder von über 7.000 Verdächtigen ausgewertet, um Rechtsextreme zu identifizieren. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Nach einer Intervention des Bundesinnenministeriums darf der Leiter des »Zentrums für politische Schönheit«, Philipp Ruch, anders als zunächst geplant nicht bei einem Kongress der Bundeszentrale für politische Bildung auftreten. Das Ministerium verweist in ihrer Begründung auf die Aktion »Soko Chemnitz«, bei der die Künstlergruppe vergangenes Jahr über eine Internetseite nach Teilnehmern einer rechten Demonstration »gefahndet« hatte. Aktionen wie diese würden dazu beitragen, eine weitere Polarisierung der politischen Debatte voranzutreiben und einer Spaltung der Gesellschaft Vorschub zu leisten.

Wegen der Aktion in Chemnitz soll Ruch nun nicht beim Bundeskongress der Bundeszentrale auftreten dürfen, der von Donnerstag bis Samstag unter dem Titel »Was uns bewegt. Emotionen in Politik und Gesellschaft« in Leipzig stattfindet.

»Eine maßgeblich von staatlichen Institutionen getragene Veranstaltung darf für die Propagierung von Maßnahmen, die sich der Ausgrenzung und Einschüchterung bedienen, nicht als Bühne dienen«, schrieb das Innenministerium auf Nachfrage dem »nd«. Dies würde Ansehen und Reputation der Bundeszentrale für politische Bildung nachhaltig beeinträchtigen.

Die Einladung an Ruch sei vom Ministerium deswegen nicht unterstützt worden. Zuerst hatte das Internetportal »stern.de« über die Ausladung berichtet. Ruch selber äußerte sich gegenüber dem Magazin. Für den 38-Jährigen stelle die Ausladung eine Zensur da, für die es keine legitime Erklärung gebe: »Einen Künstler politisch mundtot machen zu wollen, ist einer Demokratie nicht würdig.«

Das Bundesministerium wies den Vorwurf der Zensur zurück. Es erklärte, die Bundeszentrale für politische Bildung sei eine Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Die Abstimmung über Redner größerer Veranstaltungen sei »allgemeines Verwaltungshandeln«. fhi