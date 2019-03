Peyton Siva war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Wieder hatten die Basketballer von Alba Berlin um ihren amerikanischen Aufbauspieler ein Spiel in letzter Sekunde noch aus der Hand gegeben, und Siva musste wohl oder übel zugeben, dass sein Team aus der letzten bitteren Niederlage doch nicht das gelernt hatte, was nötig war, um eine Wiederholung zu verhindern. »Wir müssen besser auf den Ball aufpassen, besonders am Ende eines Spiels. Und wir müssen weiter unser schnelles Spiel forcieren, das haben wir in der zweiten Hälfte leider nicht getan«, sagte Siva nach der 90:91-Niederlage im ersten Viertelfinalspiel des Eurocups gegen Unicaja Malaga.

Dabei hätte Siva im offiziellen Heft zum Spiel noch einmal nachlesen können, worauf er das mit 82:83 ebenfalls knapp gegen Bamberg verlorene Pokalfinale vor knapp drei Wochen zurückgeführt hatte: Es sei nicht zu entschuldigen, hatte er dort gesagt, »dass wir unseren Matchplan so schlecht umg...