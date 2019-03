Frankfurt am Main. Die Zahl der Aktionäre ist in Deutschland das vierte Jahr in Folge gestiegen. Wie das Deutsche Aktieninstitut am Mittwoch mitteilte, besaßen im vergangenen Jahr rund 10,3 Millionen Bürger über 14 Jahre Aktien oder Aktienfonds. »Rund jeder sechste Bundesbürger war 2018 in der einen oder anderen Form in Aktien investiert«, erklärte Institutschefin Christine Bortenlänger. »Damit erreicht die Zahl der Aktienbesitzer den höchsten Wert seit 2007.« 2017 lag die Zahl der Aktienbesitzer noch bei knapp 10,1 Millionen. Der absolute Höchststand der vergangenen Jahrzehnte war zur Zeit der sogenannten Dotcom-Blase 2001 mit 12,9 Millionen. Unterschiede gibt es in den Regionen. So besitzen 17,1 Prozent der Westdeutschen Aktien, während es in Ostdeutschland nur 12,3 Prozent sind. AFP/nd