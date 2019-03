Berlin. Deutsche Lungenärzte haben davor gewarnt, dass Feinstaub und Stickoxide viele Atemwegserkrankungen auslösen oder verschlimmern können. »Bronchitis und Asthma im Kindesalter sind häufig mit Luftschadstoffen verbunden«, sagte Erika von Mutius von der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie am Mittwoch in Berlin. Außerdem gebe es Hinweise darauf, dass die Luftbelastung bei Erwachsenen zu Lungenkrebs führen könnte. Laut der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin leiden vor allem alte und chronisch kranke Menschen unter einer kurzfristig erhöhten Schadstoffbelastung. Langfristig könnten Feinstaub und Stickoxide auch gesunden Menschen gefährlich werden, warnen die Mediziner. In Deutschland hatte im Januar eine Stellungnahme von Lungenärzten eine rege Debatte über Feinstaubgrenzwerte ausgelöst. Die Mediziner hatten darin die geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid in Frage gestellt und deren Wissenschaftlichkeit angezweifelt. Später mussten sie Rechen- und Zahlenfehler einräumen, blieben aber bei ihrer grundsätzlichen Einschätzung. AFP/nd