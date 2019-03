Herzogenaurach. Beim Autozulieferer Schaeffler sollen rund 900 Stellen wegfallen, 700 davon in Deutschland. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen sollen demnach jedoch vermieden werden. Die Aktie fiel am Mittag um fast neun Prozent. Auch Verkäufe von Randaktivitäten aus den Bereichen Motoren- und Getriebesysteme seien denkbar, hieß es. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren mehrere Programme gestartet, um die Profitabilität zu steigern. Zuletzt war der Umbau im Bereich mit Wälzlagern angegangen worden, dem weltweit rund 950 Stellen zum Opfer fallen dürften, davon rund 450 in Deutschland. dpa/nd