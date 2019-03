Winnenden. In den zehn Jahren seit der Amoktat in Winnenden sind nach Angaben der Initiative »Keine Mordwaffen als Sportwaffen!« deutschlandweit mindestens 80 Menschen mit Schusswaffen von Sportschützen getötet worden. Die im März 2009 in Berlin gegründete Initiative »Keine Mordwaffen als Sportwaffen« fordert ein Verbot tödlicher Sportwaffen. Eine Verfassungsbeschwerde der Initiative mit Hinterbliebenen des Winnender Amoklaufs gegen das deutsche Waffengesetz blieb 2012 beim Bundesverfassungsgericht und ebenso 2015 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ohne Erfolg. epd/nd