Gaza. Die israelische Armee hat erneut Luftangriffe auf Stellungen der Hamas im Gazastreifen geflogen. Kampfflugzeuge hätten in der Nacht zum Mittwoch mehrere Ziele in einer Militäranlage der Hamas im Norden des isolierten Küstenstreifens angegriffen, teilte die israelische Armee mit. Die Angriffe seien die «Vergeltung» für einen zuvor mit Ballons in Richtung Israel geschickten Sprengsatz gewesen. Es handelte sich um den vierten israelischen Luftangriff auf Hamas-Stellungen seit Samstag. AFP/nd