Caracas. Im Machtkampf in Venezuela versucht der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó, den öffentlichen Dienst und die Gewerkschaften auf seine Seite zu ziehen. Mit der Ankündigung eines Streiks der Staatsbediensteten erhöhte Guaidó am Dienstag den Druck auf den sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro. »Angestellte im öffentlichen Dienst, Arbeiter und Gewerkschaften werden nicht weiter mit einem Regime zusammenarbeiten, das sie einsperrt und verfolgt«, sagte Guaidó bei einem Treffen mit Gewerkschaftern in der Hauptstadt Caracas. Guaidó, der sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten erklärt hatte, war am Montag nach einer Auslandsreise in seine Heimat zurückgekehrt. Wegen eines ...

