New York. Der UN-Sondergesandte im Westsahara-Konflikt, Altbundespräsident Horst Köhler, will noch in diesem Monat neue Gespräche mit den Konfliktparteien organisieren. Die Gesprächsrunde solle in der zweiten Märzhälfte in der Schweiz stattfinden, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag. Zur Vorbereitung hat Köhler bilaterale Gespräche mit Marokko, der Befreiungsbewegung Frente Polisario, Algerien und Mauretanien geführt. AFP/nd