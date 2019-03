Neuntklässler sitzen in Angermünde im Feuerwehrunterricht. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Idee, an der Ehm-Welk-Oberschule in Angermünde (Uckermark) das Wahlpflichtfach Feuerwehrausbildung einzuführen, kam Schulleiter Frank Bretsch im Jahre 2015. Dank des in Brandenburg einzigartigen Modells sind fast alle Schüler, die das Fach belegten, inzwischen in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten.

Auch wenn Brandenburgs Schulen selbst bislang von größeren Brandereignissen verschont blieben, soll jetzt die Brandschutzausbildung der Schülerinnen und Schüler ein höheres Gewicht erhalten. Am Mittwoch unterzeichneten Bildungsministerin Britta Ernst, Innenminister Karl-Heinz Schröter und der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, Werner-Siegwart Schippel (alle SPD), eine neue Rahmenvereinbarung zur Brandschutzerziehung an Schulen und Kitas.

Deren Kern ist, dass Brandschutzaufklärung und -erziehung über die Grundschule hinaus fortgesetzt und auch in der Sekundarstufe I in verschiedenen Fächern erfolgen soll. Der Landesfeue...