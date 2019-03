Verschwörungstheorien kommen in der unübersichtlichen und unsicheren neuen Weltlage zunehmend in Mode. Ist es etwa Rache des Stromkonzerns Vattenfall, dass an dem Tag, an dem bekannt wird, dass ihm der Betrieb des Stromnetzes entzogen werden soll, im Roten Rathaus der Strom ausfällt? Möglicherweise. Genauso gut könnte in dieser Logik auch der Senat Sabotage geübt haben, um zu unterstreichen, wie schlecht es ist, wenn Private sensible Infrastruktur betreiben. Im Sinne der Dialektik oder so. Wobei, so privat ist das Unternehmen ja gar nicht, es gehört schließlich dem schwedischen Staat. Schwierig. So geht es fröhlich von einem Widerspruch zum nächsten. Oder mal recherchieren. Dafür ist leider in den zusammengesparten Medien viel zu wenig Zeit. Eine gern gewählte Lösung für das Problem sind Ratgebertexte. Verbraucher sollten für solche Fälle immer Kerzen vorrätig haben. Ob es landeseigene Kerzenwerke geben sollte, klären wir in der nächsten Folge. nic