Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Foto: dpa/Jan Woitas

Dresden. Die Neonazi-Szene in Sachsen verfügt nach Einschätzung der Grünen landesweit über Dutzende Immobilien, die für Treffen, Feiern oder Konzerte genutzt werden. Insgesamt hätten Neonazis Zugriff auf mehr als 60 Objekte - ob gemietet, gepachtet oder als Eigentum, teilte Valentin Lippmann, innenpolitischer Sprecher der Landtagsgrünen, am Donnerstag mit. Dazu kämen rund 25 Läden oder rechte Vertriebsfirmen, die für Einnahmen sorgten. Die Grünen beziehen sich auf Angaben der sächsischen Staatsregierung, die von 22 »rechtsextremistisch genutzten Immobilien« und zehn Neonazi-Vertrieben ausgeht. Dazu kämen eigene Recherchen der Grünen, teilte Lippmann mit. Eine interaktive Karte zu den Treffpunkten in Sachsen findet sich hier. dpa/nd