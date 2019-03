Berlin. Nahezu verdoppelt hat die Berliner Heimaufsicht die unange᠆kündigten Kontrollen in stationären Pflegeeinrichtungen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) dem Sender rbb auf Anfrage mit. Insgesamt wurden demnach aber deutlich weniger Einrichtungen überprüft. 2018 seien die Prüfer ohne Vorwarnung in 153 stationären Pflegeeinrichtungen erschienen. Das entspricht einer Quote von 50,5 Prozent. 2017 kam es zu 86 unangemeldeten Prüfungen (17,2 Prozent). Die Zahl der kontrollierten Einrichtungen sank von rund 500 auf knapp 300. Dies führte das Lageso darauf zurück, dass für unangemeldete Termine mehr Personal gebraucht werde. nd