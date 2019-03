Storkow. Auf der Suche nach der seit gut zwei Wochen verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin-Neukölln hat die Polizei eine großangelegte Suchaktion in Brandenburg eingeleitet. Dabei seien eine Hundertschaft und ein Hubschrauber in der Umgebung von Storkow (Oder-Spree) eingesetzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einem Hinweis folgend hätte sich die Suche zunächst auf ein Gebiet nahe dem Ortsteil Kummersdorf konzentriert. Die »Märkische Allgemeine Zeitung« hatte berichtet, Beamte hätten einen Wald nahe dem Ortsteil Wolzig, der an Kummersdorf grenzt, durchkämmt. dpa/nd