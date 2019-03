Es ist der 8. März 2019. Ein frühlingshafter Tag, trotz leichtem Regen. Schon seit dem vorigen Tag bringen Zeitungen, Onlinemedien, Fernseh- und Radiosender allerlei über Feminismus, Ungerechtigkeit und Frauenquote; Statistiken über Gender Pay Gap, sexuelle Belästigung oder die Verteilung der Kindererziehung. Was an diesem Morgen in Stuttgart aber auch passiert: Drohanrufe gehen in den Redaktionen ein. Jemand will die abendliche Großdemonstration am Frauentag in ein Blutbad verwandeln. »Der Ehrenmann handelt. Schluss mit dem Feminazen-Terror. Ich will heute keine von euch Schlampen auf der Straße sehen«, sagt der verstörte Anrufer. Ein Alptraum. Ein Terroranschlag auf die Hälfte der Bevölkerung?

Die Wortwahl erinnert an die giftige Propaganda der sogenannten Partei des gesunden Menschenverstandes. Die, die eine vermeintliche Bedrohung der christlichen heterosexuellen Familie herbeifantasieren; die, die alles, was mit »Gender« anfängt, a...