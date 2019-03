Szombathely. Ungarns ältester Holocaust-Überlebender, Elemer Spiegler, ist im Alter von 106 Jahren in seiner westungarischen Heimatstadt Szombathely gestorben. Das berichtete das Nachrichtenportal »nyugat.hu« am Mittwochabend unter Berufung auf Angehörige. Der Schuster musste im Zweiten Weltkrieg während der Herrschaftszeit des Hitler-Verbündeten Miklos Horthy zunächst Zwangsarbeit leisten. 1944 wurde er ins KZ Mauthausen verschleppt, aus dem er im Mai 1945 von Alliierten befreit wurde. Seine gesamte Familie wurde im Holocaust ermordet. dpa/nd

Mitarbeiterinnen dieser Zeitung schließen sich den Protestaktionen für den 8. März an

