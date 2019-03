Washington. Die US-Senatorin Martha McSally ist während ihrer Zeit bei der Luftwaffe von einem Offizier vergewaltigt worden. Auch sie sei eine »Überlebende von sexuellem Missbrauch beim Militär«, sagte die Politikerin der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump am Mittwoch bei einer Anhörung im Senat. Wie andere Opfer habe sie die Vergewaltigung nicht angezeigt, da sie »dem System nicht getraut« habe. Die 52-Jährige, die für den Bundesstaat Arizona im Senat sitzt, hatte 26 Jahre lang bei der US-Luftwaffe gedient. Sie war die erste US-Pilotin, die einen Kampfeinsatz flog. Im Jahr 2010 schied sie aus dem Militär aus. AFP/nd

