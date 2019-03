Machmur. In Nordirak sind sechs Milizionäre getötet und 31 weitere verletzt worden. Unbekannte Angreifer hätten am Mittwochabend auf einer Straße zwischen Machmur und Mossul einen Konvoi der Hasched-al-Schaabi-Miliz attackiert, teilte der paramilitärische Verband am Donnerstag mit.

Es sei der erste derartige Angriff seit der Befreiung der Region von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat 2017. AFP/nd