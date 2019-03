Foto: Promo

Vor 30 Jahren erschien das erste Album der Berliner Band Mutter, »Ich schäme mich Gedanken zu haben, die andere Menschen in ihrer Würde verletzen«. Schlierender Noiserock mit Texten, die das, wovon sie handeln, klar benennen. Viele Hörer vermuteten Metaebenen, aber da war nix. Jetzt hat die Band ihr Debüt wiederveröffentlicht, das Cover nicht mehr matt, sondern glänzend braun, in einer massiven Box, in der Platz ist für die auf »Ich schäme mich ...« folgenden fünf Alben, die in den nächsten zwei Jahren wieder erscheinen sollen.

Es ist nach wie vor singuläre Musik, die Sänger Max Müller und Schlagzeuger Florian Koerner von Gustorf, die einzigen heute noch verbliebenen Gründungsmitglieder, fabriziert haben. Auch heute geht noch eine spürbare Dringlichkeit von dieser Musik aus, die, auch wenn sie in einigen Aspekten auf damals zeitgenössische Krachmusik verweist, nicht nur ungebrochen eigensinnig, sondern seltsam autonom wirkt. Mutter bez...