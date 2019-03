Köln. Nordrhein-Westfalen will nach den Worten von Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) selbst Regeln schaffen, um gut integrierten, aber bislang nur geduldeten Ausländern einen Aufenthaltstitel zu ermöglichen. Die Bundesregierung habe sich in der Frage bisher zu wenig bewegt, sagte Stamp dem »Kölner Stadt-Anzeiger«. Er bereite daher einen Erlass an die örtlichen Ausländerbehörden vor. Diese sollen bessere Möglichkeiten erhalten, gut integrierten Menschen einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen. Eigentlich ist der Bund für Änderungen im Aufenthaltsgesetz zuständig. epd/nd