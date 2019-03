Pirmasens. Die westpfälzische Stadt Pirmasens hat die Weichen für eine Verlängerung der seit einem Jahr geltenden Zuzugssperre für bestimmte Asylbewerber gestellt. Er habe entsprechende Dokumente an das Integrationsministerium in Mainz geschickt, sagte Bürgermeister Markus Zwick (CDU) am Donnerstag. Das Ministerium entscheidet über eine Fortdauer des Stopps. Die Zuzugsbremse umfasst etwa Flüchtlinge ohne Ausbildungs- oder Arbeitsplatz nach Abschluss ihres Asylverfahrens. Zwick sagte, er rechne damit, dass das Ministerium dem Vorschlag zustimme. Derzeit leben in der Stadt knapp 1400 Flüchtlinge, davon rund 1200 anerkannte Asylbewerber. dpa/nd