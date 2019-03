Annalena Schmidt in Bautzen Foto: dpa/Miriam Schönbach

Am Mittwoch begann die Fastenzeit. Annalena Schmidt, die ein paar chaotische Tage hinter sich hat, wurde zu spät darauf aufmerksam. Sie habe »keinen Plan«, was sie in diesem Jahr fasten könne, räumte sie ein - und fügte hinzu: »In Bautzen würde man sich vermutlich über ›Twitterfasten‹ freuen.« Es steht zu vermuten: Aus der Abstinenz gegenüber dem Kurznachrichtendienst im Internet wird nichts.

Schmidt ist eigentlich Historikerin. Sie hat in Gießen über NS-Verbrechen an Juden in Polen promoviert und 2015 eine Stelle am Sorbischen Institut in Bautzen angetreten, um an einem Forschungsprojekt über »Sorbenwissen« mitzuarbeiten. Sie habe, begründet sie diese Ortswahl, »zu Minderheiten forschen« wollen. Bautzen, das sie außerdem nur mit Senf und dem als »Gelbes Elend« bekannten Gefängnis verbunden habe, gilt als die Hauptstadt der slawischen Minderheit. Sie habe sich, sagt die 32-Jährige, auf »drei ruhige Jahre in der Kleinstadt« und vie...