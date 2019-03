Tobias Meyer wird Chef des Brief- und Paketgeschäfts der Post. Foto: Deutsche Post/Rudolf Wichert

Wer im Bonner Post-Tower ganz nach oben will, hat mit einer Mc-Kinsey-Biografie offensichtlich allerbeste Chancen. Diesen Schluss legt ein Blick auf die Werdegänge von Spitzenmanagern des Weltkonzerns Deutsche Post DHL nahe. So brachte schon der 2008 abgetretene und später wegen Steuerhinterziehung verurteilte langjährige Vorstandsvorsitzende Klaus Zumwinkel Erfahrungen in jungen Jahren an der Spitze des deutschen Ablegers der weltumspannenden US-Beratungsfirma mit ein, als er 1990 bei der Post anheuerte. Er wurde unter CDU-Kanzler Helmut Kohl Geschäftsführer der damaligen Bundesbehörde Deutsche Bundesp...